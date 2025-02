Frühlingshaft statt frostig: Die Temperaturen klettern in den zweistelligen Bereich

In den kommenden Tagen wird es wärmer in Oberösterreich. In den Alpentälern sind schon am Freitag dank des Föhns sogar zwölf, 13 Grad möglich, im Zentralraum wird es mit sechs bis acht Grad nicht ganz so frühlingshaft. "Der Grund ist der hartnäckige Ostwind, der dazu führt, dass sich die kältere Luft aus dem Osten noch ein wenig länger hält", sagt Meteorologe Maximilian Stärz von Geosphere Austria. Am Samstag geht es mit einer Mischung aus Sonne und Wolken ähnlich weiter.

Am Sonntag dürfte es etwas kühler werden und die Wolken dichter sein als an den Tagen davor. Zu Wochenbeginn sollte es dann im ganzen Land milder werden, mit Temperaturen im zweistelligen Bereich. Allerdings wird gegen Mitte der Woche voraussichtlich unbeständiges Wetter bei uns eintreffen: Eine von Tiefdruck geprägte Wetterlage bringt in den tiefen Lagen Regen, im Mühlviertel kann es stellenweise noch schneien. "Große Niederschlagsmengen, die die Trockenheit der vergangenen Wochen ausgleichen könnten, werden aber nicht dabei sein", sagt Stärz. Vorbei sein sollten die recht frostigen Nächte der vergangenen Wochen: "Viel kühler als minus fünf Grad sollte es nicht mehr werden", sagt Stärz.

Natur startet in den Vorfrühling

Mit den steigenden Temperaturen sollte in den kommenden Wochen auch die Natur langsam in den Vorfrühling starten. Zu den ersten Frühlingsboten gehören die Schneeglöckchen, die oft schon zu blühen beginnen, wenn noch Schneereste am Boden liegen, und die Haselblüte: "Die Kätzchen sieht man jetzt schon an den Bäumen, die wurden über den Winter angelegt", sagt Julia Kropfberger vom Naturschutzbund Oberösterreich. "Dass sie sich öffnen und zu blühen beginnen, sieht man am gelben Blütenstaub."

Im Vorfrühling, der regional zeitlich verschieden beginnt, kehren auch die ersten Zugvögel wie Feldlerche und Kiebitz zurück. "Einige Hummelköniginnen fliegen bereits aus, ebenso die ersten Zitronenfalter", sagt Kropfberger. Diese Schmetterlinge haben eine besondere Überwinterungsstrategie: Dank eines "Frostschutzmittels" aus Glycerin, Sorbit und Eiweißen im Blut können die den Gefrierpunkt ihrer Körperflüssigkeiten so weit senken, dass sie Temperaturen von bis zu minus 20 Grad überstehen können. "Bei den ersten milden Temperaturen sind sie dann startklar für den Vorfrühling", sagt Kropfberger.

