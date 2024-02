Frühlingsgefühle bis Ferienende: Tourismusbetriebe trotz milder Temperaturen gut gebucht

Halbzeit! Das erste Semester im Schuljahr 2023/24 ist Geschichte. Alle Kinder und Jugendlichen, die eine der rund tausend Schulen in Oberösterreich besuchen, sind heute in die Ferien gegangen. Es war ein frühlingshafter Zeugnistag: Mehr als 16 Grad zeigte das Thermometer am Nachmittag in Ostermiething (Bezirk Braunau) an.