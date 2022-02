Frühling und Winter im Duell der Jahreszeiten

Der Februar ist unzuverlässig, darauf ist in diesem Jahr Verlass. Zwei Tage lang nahm sich der Winter in der vergangenen Arbeitswoche Urlaub und ließ den Frühling als Vertretung arbeiten. Mittwoch und Donnerstag stiegen die Temperaturen auf 13 Grad, am Freitag übernahm eine Kaltfront wieder das Ruder.

"Die Front ist durch, nur ein paar Restwolken werden am Samstag daran erinnern. Dann wird es rasch wieder deutlich besser", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei der ZAMG. Während die Temperaturen mit maximal sieben Grad heute noch verhalten bleiben, dominiert am Sonntag mit Föhn bereits wieder der frühlingshafte Eindruck. "Nur die klaren Nächte werden klirrend kalt", sagt Ohms.

Die "ZIB 1"-Wettervorschau:

Auch in der kommenden Woche geht es mit der Achterbahnfahrt ungebremst weiter: Montag, elf Grad, viel Sonnenschein und nur hohe, harmlose Wolken – Frühling. Dienstag, sieben Grad, Regen und eine Schneefallgrenze, die im Lauf des Tages auf 700 Meter Seehöhe sinkt – Winter. "In der weiteren Folge wird es sehr schnell wieder mild. Am Donnerstag erwarten wir sogar Temperaturen bis zu 15 Grad", sagt Ohms. Schuld daran ist eine wechselhafte, windige Westströmung, die hauptsächlich milde Luft nach Oberösterreich schaufelt. "Zwischendurch gibt es wieder ein paar Ausreißer mit kalter Luft", sagt der Meteorologe. Für die Niederungen sieht Ohms in diesem Winter eher grün als weiß: "So wie es aussieht, wird es in tiefen Lagen nicht mehr richtig winterlich", sagt er.

Die Skisaison ist davon nicht betroffen: In Oberösterreichs Bergen dauert der Winter an. (geg)