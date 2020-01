Wie das alte Jahr geendet hat, so beginnt das neue: Auch im Jänner war es bisher um zwei Grad zu warm, dazu gibt es bei den Niederschlägen ein Minus von mehr als 60 Prozent. Und es wird noch frühlingshafter: Kommende Woche erreichen die Höchstwerte zwölf Grad, es bleibt trocken. Eine nachhaltige Umstellung der Wetterlage hin zu einem Kaltluftvorstoß mit Schneefall bis in tiefe Lagen ist laut Meteorologen nicht in Sicht.