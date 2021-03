Frühling beginnt mit neuerlichem Kälteeinbruch

Am kommenden Wochenende beginnt der Frühling. Wettermäßig wird sich der Jahreszeitenwechsel hingegen kaum bemerkbar machen. Im Gegenteil: Die gesamte Woche bleibt so, wie die vergangene gestern geendet hat – kühl, windig und reich an Niederschlägen. Entsprechend unerfreulich klingt auch die Prognose von Christian Ortner von der Zentralanstalt für Geodynamik (ZAMG): "Einen markanten Frühlingsansturm schließe ich für die kommende Zeit aus."

Die Vorhersage im Detail

Der heutige Wochenstart liefert einen Eindruck, was uns in den kommenden Tagen erwartet: Es wird windig und dadurch auch kälter (Tageshöchstwerte bis maximal 6 Grad) und auch wieder winterlich: Schnee fällt bis in tiefe Lagen. So werden auch der Zentralraum bzw. das Flachland unter 400 Metern bis in die Abendstunden zumindest kurzfristig angezuckert werden.

Weil aber die Schnee- und Graupelschauer immer wieder in Regen übergehen, wird die weiße Pracht nur kurz liegen bleiben. Die gesamte Wochen-"Ausbeute" kann sich aber dennoch sehen lassen, wie Ortner ankündigt: "Bis Donnerstag früh werden in den Tälern insgesamt zwischen 20 und 40 Zentimeter fallen." Noch winterlicher wird es in höheren Lagen bzw. auf den Bergen (wie etwa auf dem Dachstein oder im Toten Gebirge), wo bis zum Ende der Woche insgesamt bis zu einem Meter Neuschnee fallen wird und so die Bedingungen in den Skigebieten bis zum Saisonende noch einmal verbessern.

Auch der Wind wird die gesamte Woche über Thema bleiben und dazu täglich an Stärke zunehmen: Bis morgen sind zwischen 40 und 60 km/h zu erwarten, zur Wochenmitte gar Spitzen über 60 km/h. "Dadurch fühlen sich die Temperaturen deutlich kühler und unangenehmer an", sagt der Meteorologe. Hinzu komme, dass die Tageshöchstwerte von 5 Grad sowieso für Mitte März zu kühl seien: "Die durchschnittlichen Tageshöchstwerte betragen rund um den 15. März im Flachland rund 10 Grad."

Ein derartiger Kaltlufteinbruch sei im März dennoch nicht überraschend. Leichte Beruhigung ist erst am Freitag zu erwarten, wenn die Niederschläge und der Wind nachlassen. Mit Tageshöchsttemperaturen von 0 bis 5 Grad bleibt es aber auch am Wochenende vorerst weiterhin kalt. (nieg)

Das Wetter in Ihrer Region

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.