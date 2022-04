Frühjahrstrio: Drei Themenwelten mit nur einer Eintrittskarte

Rund 120 Aussteller werden am kommenden Wochenende den Besuchern eine bunte Vielfalt zu den Themen Genuss, Freizeit, Gesundheit, Urlaub, Familie und Wohlfühlen bieten. Neu beim heurigen Frühjahrstrio ist das Thema "Familienglück".

Regionale Besonderheiten und Köstlichkeiten finden die Besucher in der Halle 15. Dort bietet das Genussland Oberösterreich die Möglichkeit, Schmankerl an den Marktständen zu verkosten und auch zu erwerben. Angefangen von Innviertler Knödel und Surspeck, Wurst, Käse, Brot und Gebäck bis hin zu süßen Versuchungen, Edelbrände, Liköre, Säfte und Wein.

Im Stundentakt finden Live-Kochshows mit den Haubenköchen Peter Reithmayr (Aqarium) und dem Gurtner Dominik Bauböck sowie Viktoria Stranzinger (Gewinnerin Kochgiganten 2018) statt. Zum gemütlichen Tagesausklang lädt eine große Weinlounge ein, die am Samstag, 9. April, exklusiv bis 21 Uhr geöffnet hat.

Bei der 50 Plus gibt es einen Vortrags- und Bewegungsbereich (powered by OÖNachrichten), in dem Besucher unter der Anleitung von Experten Bewegungseinheiten absolvieren und Übungsvorschläge für zu Hause mitnehmen können. Jeweils um 11, 13 und 15 Uhr gibt es E-Bike-Infoveranstaltungen mit Übungs- und Testmöglichkeiten von E-Bikes. Die Krebshilfe OÖ. bietet Informationen zur Vorsorge und präsentiert einen sieben Meter langen begehbaren Darm.

Etwas aus der Übung: Lassen sich sich von der Lebensfreude Tanzen anstecken und erleben einen kurzen Schnupper-Tanzkurs mit leichten Grundschritten von der Tanzschule Hippmann. Erstmals finden auf der Messe die Innviertler Spieletage in Zusammenarbeit mit dem LandesJugendReferat OÖ. statt. Mehr als 500 Brettspiele warten darauf, getestet zu werden.

Auch musikalisch wird einiges geboten. Am Samstag, 9. April, Familienkonzert mit Bluatschink (16 Uhr), am Sonntag "Ratzfatz" (15 Uhr).

Geöffnet ist das Frühjahrstrio an beiden Tagen von 10 bis 17 Uhr, die Weinlounge am Samstag bis 21 Uhr. Beim Eingang wird eine 3G-Kontrolle durchgeführt.