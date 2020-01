Früh übt sich, wer ein großer Glöckler werden will

Übung macht den Meister: In den Kinder-Passen des Salzkammergutes und Voralpengebietes lernen schon die Jüngsten den Umgang mit den von innen beleuchteten Hauben, die aus Holzgestellen in unterschiedlichen Formen bestehen und mit Tonpapier bespannt sind – zum Beispiel die Glöckler-Kindergruppe der Feuerwache Rettenbach. Fünf bis 14 Jahre sind die Nachwuchs-Läufer alt – und fiebern schon ihrem Auftritt am Sonntag in Bad Ischl entgegen.

Um 15 Uhr werden sie sich in Rettenbach in Bewegung setzen. Um 18 Uhr halten sie dann Einzug im Stadtzentrum von Bad Ischl. "Die Gruppe besteht meistens aus bis zu elf ,Kappen‘, dazu kommen vier Kinder als ,Absammler‘", sagt Erwin Ellmauer (31), Kommandant der Feuerwache Rettenbach und Chef der örtlichen Glöckler-Pass.

Glöckerl, Kappe, weißes G’wand

Auf ihrem Weg gehen sie von Haus zu Haus, statten ihre Neujahrswünsche ab und befolgen den alten "Heischebrauch": Früher bekamen die Glöckler Naturalien, bevorzugt Krapfen und Glühwein, heute bitten sie auch um finanziellen Erlös, der zur Erhaltung der kunstvollen Kappen und für die Belange der Feuerwache verwendet wird.

Der Ebenseer Glöcklerlauf ist seit 2010 ein Kulturgut der Unesco. Bild: Hörmandinger

Noch im Vorjahr war Ellmauer als "Vorläufer" im Einsatz. Das überlässt er diesmal seinem Stellvertreter Michael Randacher. Die Kinder-Pass läuft an der Spitze des Zuges, gefolgt von den 27 "großen Kappen" aus Rettenbach. Insgesamt werden am Sonntag in Bad Ischl zwanzig Passen im Gefolge der Heiligen Drei Könige einlaufen.

"Die größte Freude für die Kinder ist es jedes Mal, wenn sie im Stadtzentrum eintreffen, wo schon Oma, Opa, Mama und Papa warten", sagt Ellmauer. Die Teilnahme an der Rettenbacher Kinder-Pass steht allen offen: "Wer zwischen 13 und 14 Uhr zu uns ins Feuerwehrdepot kommt, wird mit Glöckerl, Kappe und weißem G’wand ausgestattet und darf sich der Gruppe anschließen."

Bis zu fünf Kilo schwer sind die Kappen für den Nachwuchs, innen beleuchtet werden sie von Gaslampen. "Die sind weniger wartungsintensiv als die üblichen Kerzen und auch ungefährlicher", sagt Ellmauer. In Kreisen und Achterschleifen wirbeln sie nach dem Vorbild der Erwachsenen über die Straßen und lassen die Glöckchen klingen. Das soll böse Geister vertreiben. Die "Absammler" wünschen den Zuschauern ein gutes neues Jahr und schwenken weiße Stoffsackerl, die sich mit klingender Münze füllen.

Spektakuläre "Schönperchten"

In Ebensee daheim ist ein altgedienter Glöckler: Roland Promberger, 61 Jahre alt, aber "ausdauernd wie ein Junger", wenn es um seine Passion für die aus 23 Glöcklern bestehende Pass "Alt Ebensee" geht, eine von 17 in Ebensee. Am Sonntag, in der letzten Raunacht, werden sie sich wieder in die spektakulären "Schönperchten" verwandeln, die laut dem Volkskundler Alexander Jalkotzy "das Heraufziehen des Frühlings verkörpern."

Mit ihren 15 Kilo schweren, 2,5 Meter hohen Kappen, die zehn Kilo schweren Glocken geschultert, ziehen sie um 18 Uhr beim Rathaus los – ein Böllerschuss gibt das Kommando. Dann geht überall in Ebensee das Licht aus, und Miniatur-Glöcklerkappen werden in die Fenster gestellt. Bis 19.30 Uhr sind die Glöckler auf Tour. Auch eine "Weiberpass" wird auftanzen.

Der Ebenseer Glöcklerlauf wurde 2010 in die Liste der immateriellen Kulturgüter der Unesco aufgenommen. Weitere Zentren sind Gmunden, Traunkirchen, Altmünster, Pinsdorf, Vorchdorf, Laakirchen, Schörfling, Steinbach, Unterach, Obertraun, Kirchham, Lauffen und St. Wolfgang.

