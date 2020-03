Frostnächte: "Bei den Marillen stehen wir vor einem Totalausfall"

Für die oberösterreichischen Obstbauern droht es, eine schwierige Saison zu werden. Großveranstaltungen wie die Kirschblütenwanderung, die am 19. April hätte stattfinden sollen, wurden wegen der Corona-Krise bereits abgesagt.

Nun macht auch noch das Wetter den Landwirten einen Strich durch die Rechnung. Gestern Nacht fielen die Temperaturen in Bodennähe in manchen Landesteilen auf bis zu minus acht Grad. Für die Blüten der Marille sind solche Temperaturstürze eine akute Gefahr: "Für die Marillen ist die Bedrohung derzeit am größten, weil die Blüten offen stehen", sagt Heimo Strebl, Geschäftsführer im Verband der Obst- und Gemüseproduzenten Oberösterreich.

Bedingt durch die Klimaerwärmung setze die Blüte bei den Marillen immer früher ein: "In den vergangenen Jahren hat sich das alles um zwei Wochen nach vorne verlagert", sagt Strebl. Durch die frühere Blütezeit steige die Bedrohung für die Ernte durch Spätfröste massiv an.

Gegenmaßnahmen gegen den Frost gibt es praktisch keine. Das Frosträuchern, bei dem große Paraffinkerzen in der Nacht unterhalb der Bäume angezündet werden, um so die Bäume zumindest etwas zu erwärmen, sei bei derart niedrigen Temperaturen nicht zielführend, weiß Strebl: "Mit dieser Methode ist möglich, die Temperatur vielleicht um zwei Grad zu steigern. Das ist derzeit zu wenig."

Bei der Marillenernte rechnet er bereits mit dem Schlimmsten: "Wenn es in den kommenden Nächten so weitergeht, wird das bei den meisten Betrieben einen Totalausfall geben." Der Wetterbericht bietet derzeit wenig Hoffnung auf Besserung. Bis inklusive Donnerstagnacht werden Temperaturen unter null Grad erwartet. Finanzielle Einbußen hätten ein Großteil der Landwirte aber nicht zu befürchten, denn "die meisten sind inzwischen gegen Frostschäden versichert", sagt Strebl.

Auch Landwirt Rudolf Wiesmayr aus Scharten geht nach der eiskalten Nacht davon aus, dass "die Marillen hinüber sind". Minus siebeneinhalb Grad hat der in der vergangenen Nacht bei seinen Bäumen gemessen. Hoffnung gebe es aber noch für die Kirschen. Aber auch die Kirschknospen würden mehreren Frostnächten in Folge "wohl nicht standhalten", sagt er. Entscheidend sei, wie lange die Temperaturen in den jeweiligen Nächten tief unter den Gefrierpunkt sinken. "Zwei bis drei Stunden halten die Knospen vielleicht noch aus, aber bei sechs oder sieben Stunden geht nicht mehr viel", sagt Wiesmayr.

Auch Erntehelfer fehlen

Bereits in wenigen Wochen kündigen sich leider schon die nächsten Schwierigkeiten für die oberösterreichischen Landwirte an. Viele Erntehelfer aus dem Ausland können aufgrund der Grenzschließungen nicht mehr ins Land. Das könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass Spargel und Erdbeeren auf den Feldern verderben werden.

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at