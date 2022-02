Frostgrenze steigt auf 3000 Meter: Frühling im Februar

Wer die Kälte sucht, muss auf den Dachstein steigen. Und selbst dort ist nicht gesichert, dass die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen. Denn eine Warmfront, die bereits gestern Oberösterreich erfasste, treibt in den kommenden Tagen den Frühling über das Land. Diese Warmfront hat einen kongenialen Partner: Hochdruck von Westen lässt die Sonne heute und morgen von einem beinahe ungetrübten Himmel scheinen. Zumindest dort, wo sich der Nebel im Laufe des Tages verflüchtigt. Auch im Bergland wird es dabei ungewöhnlich mild: Die Frostgrenze steigt auf 3000 Meter, in 1500 Metern Seehöhe legen die Temperaturen auf sechs Grad, in 2000 Metern auf vier Grad zu. Der Wind spielt bis Freitag eine Nebenrolle, nur im Böhmerwald kann er mit Spitzen von bis zu 40 km/h auffällig unangenehm werden.

"Die Höchstwerte liegen heute und morgen am Alpenrand bei zwölf Grad. Die Nächte werden dafür sehr kalt, in Windischgarsten fallen die Temperaturen auf bis zu minus sieben Grad", sagt Yasmin Markl, Meteorologin bei der ZAMG. Zu früh freuen darf man sich allerdings nicht: Der Frühling stellt nur einen kleinen Zeh in die Tür. Diese schlägt der Winter bereits am Freitag wieder zu: "Eine Kaltfront bringt trübes Wetter, die Schneefallgrenze sinkt bis in die Niederungen", sagt Markl. Am Wochenende wird es zwar wieder sonnig, die Luft bleibt aber der Jahreszeit entsprechend kühl.

"In Tirol war es brandgefährlich"

Für die Lawinensituation in Oberösterreich ist der Frühlingseinbruch kein Nachteil. "Der Triebschnee der vergangenen Tage wird sich bei diesen Temperaturen rasch setzen können", sagt Helmut Steinmaßl, Lawinenreferent der Bergrettung Oberösterreich. Im Land gebe es allgemein ein "relativ gutes Schneedeckenfundament". Das sei auch der entscheidende Unterschied zu den Ereignissen in Tirol, bei denen innerhalb von nur zwei Tagen neun Menschen von Lawinen getötet wurden. "Wir hatten dieselbe Warnstufe (Anm. Stufe drei, erhebliche Gefahr) in Oberösterreich, aber nicht dieselben Voraussetzungen. Dort war es wegen des schlechten Schneedeckenaufbaus brandgefährlich. Und das ist es immer noch", sagt Steinmaßl. Vorsicht und vor allem Entlastungsabstände seien aber auch in Oberösterreich weiterhin oberstes Gebot.