Frontalzusammenstoß in Kleinraming: 54-Jähriger eingeklemmt und schwer verletzt

"Wieder ein schwerer Verkehrsunfall an einer neuralgischen Stelle", berichtet die Feuerwehr Kleinraming auf ihrer Webseite. Auf der Ramingtalstraße am Grillberg kam es am Freitag gegen 18:45 Uhr zu einem folgenschweren Zusammenstoß zweier Autos. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land war Richtung Maria Neustift gefahren. Der betrunkene Fahrer geriet auf die linke Fahrspur und prallte dort frontal gegen den entgegenkommenden Pkw eines 54-Jährigen aus dem Bezirk Amstetten.

Lokalisierung: Kleinraming

Der Niederösterreicher wurde bei dem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehren Kleinraming und Sankt Ulrich bei Steyr trafen um 18:48 Uhr bei der Unfallstelle ein. Die Einsatzkräfte befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem Wrack. Er wurde von der Rettung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.

Der 30-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde in das Kepler Uniklinikum Linz gebracht. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen.

