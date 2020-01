Frontalzusammenstoß auf Schneefahrbahn: Eine Verletzte

Ein 21-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr mit einem Pkw auf der Leonfeldener Straße B 126 von Bad Leonfelden kommend in Richtung Zwettl/Rodl. In einer leichten Linkskurve nahe der Ortschaft Unterstiftung geriet er auf der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn ins Schleudern, schlitterte auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw, der von einer 45-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung gelenkt wurde. Die Frau wurde verletzt und nach der Erstversorgung durch die Rettung in das LKH Freistadt eingeliefert.

Die Unfall-Fahrzeuge wurden von der Feuerwehr Stiftung geborgen.