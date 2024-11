Traktor kollidierte in Schalchen frontal mit Pkw - 44-Jährige verletzt

Zu dem Unfall kam es gegen 16 Uhr auf einer Gemeindestraße. Eine 44-jährige Frau aus dem Bezirk Braunau fuhr mit ihrem Pkw von Oberlindach kommend in Richtung Unterlochen. Zur selben Zeit lenkte ein 68-Jähriger, ebenfalls aus dem Bezirk Braunau, seinen Traktor samt Anhänger in die entgegengesetzte Richtung.

An einer unübersichtlichen Engstelle kam es dann zu einer Frontalkollision. Die Frau wurde verletzt. Nach einer ersten medizinischen Versorgung vor Ort wurde sie in das Krankenhaus Braunau gebracht. Das berichtete die Polizei in einer Aussendung.

