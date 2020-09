Frontalkollision: Postbus und Pkw zusammengeprallt

Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge gekommen ist, ist noch unklar. Der Postbus, gelenkt von einem 39-jährigen Bulgaren aus dem Bezirk Ried war in Richtung Antiesenhofen unterwegs. Der Pkw, gelenkt von einem 52-Jährigen aus dem Bezirk Ried, fuhr in die Gegenrichtung. Gegen 14:10 Uhr prallten beide Fahrzeuge frontal gegeneinander. Der 52-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Rieder Krankenhaus gebracht. Der Busfahrer und seine etwa zehn Fahrgäste blieben unverletzt.

Der Pkw-Lenker wurde bei dem Unfall verletzt Bild: FOTOKERSCHI.AT / JODTS