Frontalkollision in Walding forderte zweites Todesopfer

Bei dem schweren Verkehrsunfall in Walding (Bezirk Urfahr-Umgebung) starb eine 45-jährige Lenkerin aus Feldkirchen an der Donau noch an der Unfallstelle. Die OÖN haben berichtet. Ihr 26-jähriger Sohn, der am Beifahrersitz saß, sowie der zweite beteiligte Lenker wurden Mittwoch Früh mit schwersten Verletzungen in Linzer Krankenhäuser gebracht.

Am Donnerstag bestätigte das Linzer Universitätsklinikum, dass auch der 31-Jährige aus St. Johann am Wimberg (Bezirk Rohrbach) verstarb.

Er hatte versucht, am Beginn der sogenannten "Tanzmayrkurve" in Walding einen Lkw samt Anhänger zu überholen. Das Überholmanöver missglückte, der 31-Jährige krachte in den entgegenkommenden Pkw der 45-Jährigen. Die beiden Autos wurden durch die Wucht des Aufpralls in die Luft geschleudert.