Frontalkollision forderte ein Todesopfer und einen Schwerverletzten

Zu dem Frontalzusammenstoß ist es gegen 8.50 Uhr auf Höhe der Umfahrung Gallspach gekommen. Ein 30-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Auto Richtung Grieskirchen unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve kam es zu dem tragischen Unfall. Der Pkw kollidierte frontal mit dem entgegenkommendem Auto, in dem der 78-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen saß. Der Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der jüngere Lenker überlebte schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber zum Klinikum Wels geflogen, teilte die Polizei Oberösterreich mit. Wie es zu dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam, konnte bisher nicht geklärt werden.