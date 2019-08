Frontalcrash auf der B129 - Notarzthubschrauber im Einsatz

Zum genauen Unfallhergang gibt es noch keine Informationen. Vier Personen wurden verletzt, zwei davon schwer. "In einem Auto waren zwei Personen eingeklemmt, im anderen eine weitere. Die Fahrzeuge waren beide schwer deformiert", sagte Thomas Mörtenbäck, Einsatzleiter der Feuerwehr Fraham.

Video: Frontalcrash auf der B129

Die Verletzten wurden nach notärztlicher Erstversorgung am Einsatzort in das UKH, den Med Campus III des Kepler Universitätsklinikums sowie in das Klinikum Wels gebracht. Drei Feuerwehren, mehrere Polizeistreifen und auch der Notarzthubschrauber C10 war im Einsatz.

Bild: Matthias Lauber

Die B129 war im betroffenen Bereich für die Dauer des Einsatzes komplett gesperrt. Die Fahrbahn wurde anschließend von den Einsatzkräften gereinigt und konnte dann wieder für den Verkehr freigegeben werden.