Frontal gegen Pkw geprallt: Motorradlenker starb

Der 42-Jährige war gegen 18:20 Uhr auf der B122, der Voralpen Straße, in Richtung Bad Hall unterwegs. Bei der Kreuzung mit der Schiedlbergerstraße (Westumfahrung Sierning) kam ihm ein 37-Jähriger mit seinem Firmen-Pkw entgegen. Der Autolenker dürfte den Motorradfahrer übersehen haben und bog nach links auf die Schiedlbergerstraße ab. Der 42-Jährige prallte frontal gegen die Beifahrertür des Fahrzeugs. Trotz sofortiger Hilfe der Besatzung eines zufällig vorbeikommenden Rettungswagens starb der Biker noch an der Unfallstelle.

In Oberösterreich verloren am Montag drei Menschen bei Unfällen ihr Leben: In Bad Hall wurde Montagfrüh eine Fußgängerin von einem Auto erfasst und tödlich verletzt. In Gunskirchen verletzte sich ein Pensionist bei Waldarbeiten so schwer, dass er verblutete.