Frösche, Kröten und Molche auf gefährlicher Wanderung

In regnerischen Frühlingsnächten, in denen die Temperaturen nicht unter fünf Grad sinken, ist es wieder so weit: Die Amphibien wandern zu ihren Laichplätzen. Doch der Weg ist gefährlich, denn häufig müssen Frösche, Kröten und Molche Straßen überqueren und werden dabei überfahren.

Um die Tiere zu schützen, werden derzeit Zäune entlang vieler Amphibienstrecken errichtet, etwa von Straßenmeistereien, Vereinen oder dem Naturschutzbund. Letzterer plant, am Samstag in Steyregg und in Engerwitzdorf (jeweils Bezirk Urfahr-Umgebung) Schutzbarrieren zu platzieren. "Kommende Woche sind wir dann in Allerheiligen im Einsatz", sagt Julia Kropfberger vom Naturschutzbund Oberösterreich. "Wir haben auch Zäune in Kefermarkt und Bad Ischl, in Frankenburg gibt es schon seit 20 Jahren einen."

Bei den Barrieren handelt es sich meist um niedrige Folien, die aufgespannt werden. Dahinter werden Kübel in den Boden eingelassen. "Die Amphibien stoßen bei ihrer Wanderung auf das Hindernis und wollen es umgehen", erklärt Kropfberger. "Dabei fallen sie in die Behälter." Einmal am Tag – meist am Morgen – kommen jene freiwilligen Helfer, die die Betreuung der Zäune übernehmen, und tragen die Tiere zu den Laichgewässern. Bis Mitte, Ende April dauert die Amphibienwanderung und damit die Kontrolle der Zäune.

Bis zu 100 Tiere an einer Stelle

Wie viele Tiere jedes Jahr dadurch gerettet würden, lasse sich schwer abschätzen, sagt Kropfberger: "Das kommt auf die Strecke an. An stark frequentierten Stellen sind es bis zu 100 Exemplare." Am häufigsten sei die Erdkröte anzutreffen, dazu kommen Grasfrosch, Springfrosch, Teichmolch, Bergmolch und Kammmolch.

Ganz auf die Zäune verlassen sollten sich Autofahrer jedoch nicht, denn es gibt auch Wanderstrecken, entlang derer keine errichtet sind. Daher sind Lenker zu Vorsicht aufgerufen, insbesondere in regnerischen, milden Nächten und an Stellen, die sich in der Nähe von Gewässern befinden.

Männchen leben gefährlich

Dem größten Risiko seien die Männchen ausgesetzt, sagt Kropfberger: "Sie lassen sich das letzte Stück bis zum Laichplatz gerne von einem Weibchen tragen." Daher warten sie, bis eine passende Gefährtin des Weges kommt – leider oft auf der Straße, weil sie dort einen besseren Überblick haben. Die Folge: Sie werden überfahren. Tödlich kann es für Amphibien auch enden, wenn sie sozusagen zwischen die Reifen genommen werden, weil sie den Strömungsdruck nicht überleben.

Wer neue Wanderstrecken entdeckt oder bei der Errichtung und Betreuung von Amphibienzäunen helfen möchte, kann sich beim Naturschutzbund melden und so dazu beitragen, Kröten, Fröschen und Molchen eine sichere Hochzeitsreise zu ermöglichen. (wal)