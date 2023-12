Friedenslicht im Stift St. Florian an Feuerwehrjugend übergeben

Feuerwehrjugendliche, Jugendbetreuer und Führungskräfte der Feuerwehren aus ganz Oberösterreich sind am Dienstag nach St. Florian gekommen, um das Friedenslicht abzuholen. Gestaltet von den Bezirken Freistadt und Steyr-Stadt wurde der Gottesdienst in der Stiftsbasilika mit Propst Johann Holzinger und Landes-Feuerwehrkurat Adolf Trawöger gefeiert. Die Feuerwehrmusik Windhaag bei Freistadt lieferte einen würdigen musikalischen Rahmen. Nach der Messe wurde das Friedenslicht an die Jugendlichen übergeben.

Bildergalerie: Feuerwehrjugend holte Friedenslicht ab (Foto: OÖLFV/Philipp Fürst) Bild 1/54 Galerie ansehen

Mehr zum Thema:

Das Friedenslicht kann am Heiligen Abend auf allen besetzten Bahnhöfen, in Rotkreuz-Dienststellen, bei vielen Feuerwehren, in Kirchen sowie im ORF-Landesstudio geholt werden.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper