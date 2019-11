Fridays for Future: Bis zu 7000 Demonstranten heute in Linz erwartet

Autofahrer müssen sich heute in der Linzer Innenstadt auf Staus bzw. massive Verzögerungen einstellen. Denn am Nachmittag finden in der Landeshauptstadt gleich zwei Demonstrationen statt.

Für ihren "4. Globalen Klimastreik" wollen die jungen Unterstützer von Fridays for Future, angemeldet wurden 7000 Teilnehmer, vom Hauptbahnhof bis zur Tabakfabrik marschieren. Zudem hält die "Initiative autofreier Hauptplatz" eine weitere Kundgebung ab.

Der Klimastreik beginnt um 13 Uhr auf dem Vorplatz des Hauptbahnhofes. Abmarschieren wollen die Demonstranten eine halbe Stunde später. Die Route führt auf der seit Jahren in Planung befindlichen "zweiten Straßenbahnachse" von der Kärntnerstraße und der Blumauerstraße über die Gruberstraße Richtung Donaulände. "Wir fordern einen sofortigen Stopp des Ausbaus von Autobahnen und stattdessen den massiven Ausbau des öffentlichen Verkehrs und des Radnetzes", heißt es im Demo-Aufruf von Fridays for Future. "Wir werden entlang der Strecke alle Straßen über die gesamte Breite aus Sicherheitsgründen sperren müssen", sagte gestern Heinz Felbermayr von der Linzer Verkehrspolizei. Der Klimastreik endet mit einer Kundgebung in der Tabakfabrik um 15.15 Uhr.

Um 16 Uhr findet dann eine Kundgebung auf dem Hauptplatz statt. Die Polizei riegelt daher alle Straßen rundherum ab, auch die Durchfahrt vom Hauptplatz auf die Nibelungenbrücke wird gesperrt sein. Die Polizei ersucht, über den Römerbergtunnel und die Obere Donaulände auszuweichen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.