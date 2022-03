Freundin misshandelt, Anhalteraum der Polizei unter Wasser gesetzt

Ein 41-jähriger Mann, der am Samstag in Lenzing (Bezirk Vöcklabruck) seine Partnerin misshandelt haben soll, hat anschließend den Anhalteraum der Polizeiinspektion verwüstet. Das teilte die Exekutive am Montag mit.

Die Beamten waren am Samstagabend zu einem Streit in Lenzing gerufen worden. Eine 38-Jährige gab an, ihr Freund habe sie in ihrer Wohnung grob misshandelt und ihr gedroht, sie umzubringen. Die Frau konnte zu einer Nachbarin flüchten. Das Opfer wurde mit der Rettung ins Salzkammergutklinikum Vöcklabruck gebracht.

Die Polizisten begaben sich zur fraglichen Wohnung. Als der Verdächtige die Tür öffnete, begann er sofort, die Beamten zu beschimpfen. Als diese ihn zu dem Vorfall befragen wollten, wurde er zunehmend aggressiver und ging mehrmals auf die Polizisten los, bis diese schließlich den Pfefferspray zückten. Der 41-Jährige wurde in den Anhalteraum der Polizeiinspektion Lenzing gebracht. Dort schlief der Österreicher zunächst mehrere Stunden. Als er aufgewacht war, verstopfte er mit einer Decke sowie Klopapierrollen den Abfluss der Toilette und betätigte so lange immer wieder die Spülung, bis der Anhalteraum teilweise überflutet war. Zudem zertrümmerte er eine an einer Mauer festgeschraubte Liege.

Betretungs- und Waffenverbot

Gegen den Verdächtigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der 41-Jährige, der wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung, tätlichen Angriffs auf einen Beamten, versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung angezeigt wird, wurde in die Justizanstalt Wels gebracht.