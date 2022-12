Frequenzstärkster Einkaufssamstag in Oberösterreichs Einkaufszentren

Einkaufscenter-Manager sprachen vom frequenzstärksten Einkaufssamstag vor Weihnachten. Vom Wintereinbruch profitierten vor allem Sportgeschäfte und der Schuhhandel. In den Centern wie Plus City Pasching, Varena Vöcklabruck, Linzer Passage Center oder "Hey!" in Steyr herrschte Hochbetrieb, in der Steyrer Innenstadt hingegen war die Lage eher mau. Von regem Betrieb von der Früh weg und richtig starkem Einkaufsgeschehen ab 13 Uhr berichtete die Leiterin des Passage Center in Linz, Julia Kretz. "Die Leute kaufen zielgerichtet", hob sie hervor, mit "weniger Schauer, mehr Käufer" ließe sich das Geschehen gut beschreiben. Die Menschen würden schon auf den Preis achten, die Frequenz sei aber auf dem Niveau von 2019. Besonders gut besucht seien die Bekleidungsläden, zwei Pop-Up-Stores mit Geschenk- und Deko-Artikeln sowie Elektromärkte, die vor allem bei Männern und der Jugend punkten würden. Auch die Gutscheine vom Linzer Cityring seien sehr begehrt, wobei Kretz glaubt, dass die in der letzten Woche vor Weihnachten noch stark nachgefragt werden.

"Falscher dritter Einkaufssamstag, kein vierter"

In der Plus City in Pasching (Bezirk Linz-Land) sprach Centermanager Christoph Exl vom "frequenzstärksten Einkaufssamstag. Es ist ein falscher dritter Einkaufssamstag, kein vierter". Die Geschäfte hätten sich darauf vorbereitet, dass die Kunden das so sehen würden. Parkplätze seien auf den Freiflächen noch genügend vorhanden gewesen. Besonders gut besucht seien Drogeriemärkte, Sportgeschäfte und der Schuhhandel, auch dank des Wettereinbruchs. Die Gastronomie sei zu Mittag gut ausgelastet gewesen, "Zeit zum Durchschnaufen für den Handel".

Auch die Varena in Vöcklabruck war gut besucht, "es wird ordentlich geshoppt, das ist der beste Weihnachtseinkaufssamstag heuer", sagte Centerleiter Thomas Krötzl. "Gutscheine verkaufen sich stark, durch den Schneefall ist der Sporthandel gefragt, besonders Skitourenausrüstung." Viele Kunden besuchten den Buchhandel, kauften Kindergeschenke sowie Elektro-Artikel aus den aktuellen Angeboten.

Reges Treiben, kein Gedränge in Steyr

Im Einkaufscenter "Hey!" in Steyr gestaltete sich schon die Parkplatzsuche am frühen Samstagnachmittag nicht einfach. Im Center selbst herrschte reges Treiben, aber kein Gedränge. In den Kleidergeschäften fragten viele Kunden gezielt nach einem Artikel, wenige schlenderten einfach so durch. In einer großen Parfümeriekette wurde gut gekauft, längere Schlangen an den Kassen gab es jedoch nicht. Am besten besucht war die Gastronomie, Cafés und Wirtshaus waren voll. Ganz anders dagegen das Bild in der Innenstadt von Steyr, zum Teil leere Geschäfte und eher wenige Passanten auf der Straße. Wenn waren noch am ehesten in Geschäften mit Deko- und Geschenkartikel etwas los.

