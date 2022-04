Freiwilligen-Manifest: Ihre Unterschrift hilft unserem Ehrenamt

Daran beteiligt sind die vielen ehrenamtlichen Helfer, die rund um die Uhr für uns im Einsatz sind: Rotes Kreuz, Arbeiter-Samariter-Bund, Freiwillige Feuerwehr, Bergrettung, Wasserrettung, Höhlenrettung und Zivilschutzverband. Oberösterreichs freiwillige Rettungs- und Sicherheitsorganisationen haben mit den OÖNachrichten darin Anliegen der Freiwilligenverbände an Politik und Gesellschaft formuliert. Wie groß das Engagement ist, zeigen alleine die Zahlen für Oberösterreich. Fast jeder Zweite setzt sich in seiner Freizeit ehrenamtlich für sozial Schwache, für Katastrophenschutz, für die Natur, Sport, Kunst und Kultur ein.

Allein in den Rettungs- und Sicherheitsorganisationen sind 120.000 Landsleute aktiv und rund um die Uhr einsatzbereit. Dies schätzt auch Kabarettist und OÖN-Kolumnist Günther Lainer: "Gerade in Zeiten wie diesen finde ich es wichtig, dass wir füreinander da sind. Ich habe höchsten Respekt vor Menschen, die ihre Freizeit für den Dienst an der Gesellschaft verwenden. Ich habe selbst erlebt, wie wichtig das sein kann. Vor 30 Jahren hatte ich auf der Autobahn einen Unfall und obwohl es damals keine Handys gab, waren innerhalb von ein paar Minuten Rettung, Polizei und Feuerwehr da."