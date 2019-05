Freistadt: Mopedfahrer mit 27 Verwaltungsübertretungen in 14 Minuten

Den Polizisten war in jener Nacht ein Moped aufgefallen, das ohne Kennzeichen unterwegs war. Sie versuchten, den Lenker anzuhalten, doch dieser wendete und brauste in die Gegenrichtung davon, die Polizei hinterher. Rund eine Viertelstunde ging es durch das Stadtgebiet von Freistadt und ein Waldstück in Rainbach im Mühlkreis, in dieser Zeit beging er laut Polizei 27 Verwaltungsübertretungen: der 16-Jährige missachtete etwa eine Stopptafel an einer Kreuzung oder fuhr gegen eine Einbahnstraße. Das Polizeiauto versuchte er abzudrängen und beschädigte es dabei. Dann flüchtete der Mopedfahrer über einen Fußweg in den Stadtpark von Freistadt und entkam.

Erst jetzt konnte der Bursche ausgeforscht werden. Zu seiner Verteidigung sagte der Jugendliche, er sei geflüchtet, weil das Moped nicht für den Verkehr zugelassen war. Er wird wegen 27 Verwaltungsübertretungen, wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie Gefährdung der körperlichen Sicherheit angezeigt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.