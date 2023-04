Freistadt: Mobiltelefon führte zu gestohlenen Kopfhörern

Damit dürfte ein 17-Jähriger wohl nicht gerechnet haben, als er die Kopfhörer eines anderen Jugendlichen aus dessen Zimmer in einer Berufsschule im Bezirk Freistadt entwendete: Mittels Handyortung kam ihm sowohl der Bestohlene als in Folge auch die Polizei auf die Schliche.

Was war passiert? Ein 16-Jähriger aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung hatte am Samstag bei der Polizei Anzeige erstattet - seine Kopfhörer seien aus seinem Zimmer in der Berufsschule gestohlen worden. Er könne sie aber seit dem Diebstahl, der offenbar schon am 30. März begangen worden war, mit seinem Mobiltelefon orten. Demnach seien die Kopfhörer meist an einer Adresse im Bezirk Gmunden eingeloggt. Die Polizei griff den Hinweis auf und konnte dort den 17-Jährigen antreffen. Die Kopfhörer wurden sichergestellt, der 17-Jährige wird angezeigt.

