Freistadt feiert sein 800-jähriges Bestehen

Vieles deutet darauf hin, dass man 2020 800 Jahre alt wird. Deshalb wird groß gefeiert. "Mit dem Altern zu schummeln ist durchaus menschlich. Verschiedene Fakten sprechen dafür, dass die Stadtgründung in etwa 1220 erfolgte.

"Mit diesem ,in etwa’ geben wir uns zufrieden", sagt Freistadts Bürgermeisterin Elisabeth Paruta-Teufer bei der Präsentation der begleitenden Kampagne, die gestern auf dem Stadtplatz präsentiert wurde. Diese wirbt etwa mit dem Slogan: "Wir zählen nicht die Jahre, sondern die Qualitäten".

Diese sind es, die Freistadt im Jubiläumsjahr 2020 öffentlich machen will. Man erhofft sich, mit mehr als 100 Veranstaltungen viele Gäste in die mittelalterliche Braustadt zu locken. Im Mittelpunkt stehen immer Geschichten aus Freistadt. Am Ende des Jubiläumsjahres soll dann ein "Stadtgeschichten-Buch" herauskommen. Ein Buch über Ecken und Kanten, über Details, die in der großen Erzählung oft untergehen.

Apropos Ecken: "Weil in jedem Eck ein Stück Geschichte steckt, nehmen wir Abdrücke von genau diesen Ecken und machen Druckschablonen für unsere Erinnerungsstücke", erklärt die Stadtchefin. Das Programm ist so vielfältig wie die Stadt selbst und in einer Broschüre oder auf www.2020.freistadt.at ersichtlich.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.