Freispruch in Prozess um Pestizide im Ohlsdorfer Trinkwasser

Rund 1400 Tonnen Flüssigabfälle aus einer Pflanzenschutzmittelproduktion sollen in den Jahren 2013 und 2014 laut Anklage auf einer Deponie statt der dafür vorgesehenen thermischen Verwertung gelandet sein. Der Hauptangeklagte soll dies als Beschäftigter des Entsorgungsbetriebs veranlasst haben. Die Folge davon: Mehr als eineinhalb Jahre lang war das Grundwasser rund um Ohlsdorf verschmutzt. Die Kosten für die Beseitigung der dadurch entstandenen Schäden werden mit rund drei Millionen Euro beziffert.

Bei der ersten Verhandlung am Landesgericht Wels (im Jahr 2017) fassten ein Deponie- und ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes Strafen aus, die das Oberlandesgericht wieder aufgehoben hat. Auch die bei der Prozess-Neuauflage im Juli 2020 am Landesgericht Wels gefällten Urteile gegen die beiden Beschuldigten sind in der Berufungsverhandlung am Oberlandesgericht wieder aufgehoben worden. Nun musste sich das Landesgericht Wels zum dritten Mal mit der Causa befassen. Das nunmehrige Urteil ist nicht rechtskräftig.