Freikirchen setzen wegen Corona-Cluster Gottesdienste aus

Die freikirchlichen Gemeinden setzen in Oberösterreich in den nächsten zwei Wochen die Feier von Gottesdiensten aus. Das ist das Ergebnis einer Sitzung des Rates der Freikirchen in Österreich am Freitag. Die betroffenen Kirchengemeinden wurden Freitagabend durch einen Brief des Vorsitzenden Reinhard Kummer darüber informiert.

Anlass dafür ist ein Coronavirus-Cluster in Linz mit weit über 100 infizierten Personen. "Vermutlich sind die Infektionen zumindest teilweise von einem christlichen Treffen ausgegangen", heißt es in dem Schreiben.

Die Freikirchen wollen mit dieser Maßnahmen die vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer verfügten Maßnahmen zur Eindämmung der Infektionen unterstützen. Betroffen von den Einschränkungen sind die freikirchlichen Gemeinden in den Bezirken Linz-Stadt, Linz-Land, Wels-Stadt, Wels-Land und Urfahr-Umgebung.

