Freier Zugang zum ePaper der OÖN

Mit mehr als 34.000 Neuinfektionen hat die Pandemie in Österreich am Mittwoch einen neuen Spitzenwert erreicht, der höchste Punkt der Omikronwelle liegt aber noch vor uns. Damit wird unser Alltag einmal mehr auf eine harte Probe gestellt. In vielen Bereichen des täglichen Lebens sind die pandemiebedingten Ausfälle längst spürbar, so auch in der Logistik der OÖNachrichten.

Die hohe Zahl an Krankenständen hat zur Folge, dass die Zeitung nicht allerorts rechtzeitig zugestellt werden kann. Wir bitten um Verständnis und versichern, dass wir mit aller Kraft an einer Verbesserung dieser Situation arbeiten. Um Ihnen und allen Leserinnen und Lesern dennoch einen möglichst raschen und gesicherten Zugriff auf die OÖNachrichten zu ermöglichen, stellen wir und die Sparkasse Oberösterreich neuerlich das Miteinander in den Vordergrund. Eine Kooperation ermöglicht bis 17. Februar freien Zugang zu Plus-Artikeln sowie zur ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten auf nachrichten.at.

„Gerade in schwierigen Zeiten gibt Wissen Sicherheit. Daher kommt vor allem den Medien eine wichtige Aufgabe zu, die Menschen über die aktuelle Situation zu informieren und aufzuklären“, sagt die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Oberösterreich, Stefanie Christina Huber.

Susanne Dickstein,

Chefredakteurin