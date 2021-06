Freibäder: Diese Regeln müssen Sie beachten

Noch ist nicht alles, wie es einmal war. Auch in den Frei– und Strandbädern gibt es wegen der Corona-Pandemie weiterhin Einschränkungen.

Für den Zutritt zu den Bädern gilt die vom Bundesministerium verordnete 3G-Regel. Badegäste, die getestet, geimpft oder genesen sind, können die Anlagen nutzen. Die Gäste müssen die entsprechenden Dokumente an den Kassen oder an zusätzlich eingerichteten Stationen vorweisen. Auf der gesamten Anlage gilt auch weiterhin die Einhaltung des Abstands von einem Meter. In Innenbereichen (Garderoben, Kassenhallen, WC-Anlagen) ist das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend.

In den Duschräumen gilt die Maskenpflicht nicht. In Hallenbädern und Thermen muss pro Gast eine Fläche von zehn Quadratmetern im jeweiligen geschlossenen Raum zur Verfügung stehen.

Besuchergrenzen variieren

Definierte Auslastungsgrenzen gibt es nicht – die Besuchergrenzen werden von jedem Betrieb anhand der geltenden Verordnung festgelegt. Der Abstand von einem Meter muss jedenfalls eingehalten werden. Aufgrund der Besucherlimitierung kann es gegebenenfalls zur Sperre von Rutschen oder Sprungbereichen kommen.

Viele Betreiber von Bädern haben mit Hinweisschildern und Bodenmarkierungen bereits vorgesorgt. Auch das Badepersonal wurde entsprechend geschult und soll bestmöglich auf die Einhaltung der Regeln achten.