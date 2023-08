Frauenstrand: "Armutszeugnis für eine Gesellschaft"

In einem Grazer Freibad will man dem entgegenwirken: Am 25. August wird der Beachvolleyballplatz in einen nur für Frauen zugänglichen Liegebereich umfunktioniert. Organisiert wird die Aktion vom Grazer Frauenrat und vom Grätzeltreff Margaretenbad, die Veranstalter versprechen einen "Sommer wie damals: oben ohne, unrasiert, tiefenentspannt". Bei den Freibädern der Linz AG sei eine solche Aktion derzeit nicht geplant, heißt es auf OÖN-Anfrage. Man verweist stattdessen auf laufende Schulungen des Personals und die Teilnahme an der Awareness-Kampagne "No-Go" des Landes Oberösterreich.

Hinlegen, dort wo keine Männer sind

Braucht es eigene Damenbereiche in Freibädern oder an Badeseen? Eine OÖN-Umfrage am Donaustrand in Linz-Urfahr zeichnet ein ambivalentes Stimmungsbild: "Sexuelle Belästigung ist natürlich ein heikles Thema, ich würde mich aber nicht auf so einen Frauenstrand legen. Man sollte die Frauen lieber ermutigen, gleich etwas zu sagen", meint Mihaela D. (32) aus Linz. "Gerade in einem öffentlichen Freibad sollte man als Frau doch präsent sein", fügt ihre Freundin Sarah K. (30) aus Wien hinzu.

Die 30-jährige Linzerin Eva K. würde sich dagegen über einen eigenen Frauenstrand freuen. Sie ist sich sicher, dass auch andere Frauen dieses Angebot nutzen würden. Denn: "Die Blicke oder Sprüche, die man im Freibad oder auch hier am Donaustrand bekommt, sind teilweise echt ekelhaft". Sie überlege es sich jedes Mal gut, wie sie sich für den Freibadbesuch anzieht oder neben wem sie am See ihr Badetuch ausbreitet.

Auch Lilly (20) und Ellie (17) kennen dieses Gefühl des Unwohlseins: "Blöde Blicke oder Sprüche? Die bekommen wir beim Baden so gut wie jedes Mal", sind sich die beiden einig. "Leider habe ich dann oft den Drang, mich umzulegen", meint die 20-jährige Lilly. "Dorthin, wo mehr Damen liegen, keine Männer". Die Idee von einem eigenen Damenbereich im Freibad finden die jungen Frauen zwar "cool", allerdings sei es auch "schade, dass es so einen Bereich überhaupt braucht".

"Natürlich ist es ein Armutszeugnis"

Ähnlich sieht das Christine Ableidinger-Schachinger, Leiterin des Therapieteams vom Verein PIA für Opfer sexueller Gewalt. "Natürlich ist es ein Armutszeugnis für eine Gesellschaft, dass es so etwas braucht", sagt die Psychotherapeutin. Einer Aktion, wie sie in Graz geplant ist, steht sie aber grundsätzlich positiv gegenüber. Zumindest sei sie ein Zeichen dafür, dass sexuelle Belästigung im Freibad ein Thema ist.

"Vor allem für Frauen, die eine diesbezügliche Vorgeschichte haben, kann so ein reiner Frauenbereich attraktiv sein". Für jene Frauen, die bereits Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen mussten, reichen anzügliche Blicke oder "Begrapschen" laut Ableidinger-Schachinger oft schon, um alte Traumata und damit verknüpfte Emotionen wiederzubeleben. "Auffallend oft werden leider auch genau diese Frauen wiederholt Opfer sexueller Gewalt".

Aufholbedarf in Sachen Sexualpädagogik

Damit es gar nicht erst zu sexuellen Übergriffen kommt, brauche es neben Zivilcourage vor allem eines: Sexuelle Bildung. "Der große Aufschrei kommt immer erst dann, wenn schon etwas strafrechtlich relevantes passiert ist", meint Kristina Six, zuständig für Kriminal- und Sexualdeliktsprävention beim Landeskriminalamt Oberösterreich. Aus ihrer Sicht fängt Prävention schon viel früher an: Mit altersgemäßer Sexualpädagogik, im Idealfall in der frühen Kindheit beginnend. "Kinder sollten schon früh eine Sprache für Sexualität entwickeln, dann können sie sich auch dazu äußern, wenn etwas nicht passt". Spätestens in der Pubertät sollte Jugendlichen klar sein, was geht und was nicht.

Genau in diesem Bereich sieht Six massiven Aufholbedarf. Zwar gäbe es einen entsprechenden Grundsatzerlass, aber kein ausreichendes sexualpädagogisches Angebot in den Schulen. "Das hat mitunter Grenzüberschreitungen zur Folge". Neben Fortbildungen für Pädagoginnen und Pädagogen brauche es aus Sicht der Expertin auch Schulungen für Eltern. "Sexueller Missbrauch spielt sich immer noch oft in der Familie ab", betont Six. "Wir als Gesellschaft sind verantwortlich dafür, dass unsere Kinder geschützt sind. Man kann die Schuld nicht den Opfern - männlich oder weiblich - überlassen".

