Frauenleiche in Plesching stellt die Polizei vor Rätsel

Bei einem Lauf in der Gemeinde Steyregg (Bezirk Urfahr-Umgebung) stießen zwei Jogger am vergangenen Freitag, 4. August, auf eine weibliche Leiche. Der Leichnam lag in einem Waldstück oberhalb der Pleschinger Landesstraße, im Bereich der Streusiedlung Obernbergen. Die Polizei begann mit intensiven Ermittlungen- stieß aber bald an ihre Grenzen.

Denn es gebe keinerlei Anhaltspunkte, wie es Donnerstagnachmittag hieß. Zwar gebe es auch keine Hinweise auf Fremdverschulden, ausschließen könne man dieses aber ebenso noch nicht.

Die Frau, deren Kopf bereits stark verwest war, ist zwischen 160 und 170 Zentimeter groß, normal gebaut, hatte rot lackierte Fingernägel und ein mehrmals behandeltes Gebiss, das möglicherweise in Ungarn gefertigt worden war.

Erste Hinweise

Die Ermittler des Landeskriminalamts gehen davon aus, dass die Frau zwischen 45 und 65 Jahre alt ist, sie trug keinerlei Schmuck und keine Tätowierungen. Hinweise werden vom Landeskriminalamt Oberösterreich unter 059133/40333 entgegengenommen. Es seien schon einige Hinweise eingegangen, denen man nun nachgeht, hieß es am Freitagvormittag von der Polizei-Pressestelle.

Diese Jeans trug die Frau bei ihrer Auffindung. Bild: LPD OÖ

Die Frau hatte schwarze Turnschuhe an. Bild: LPD OÖ

Lokalisierung: In diesem Waldstück wurde die Leiche gefunden

