Frauenbande erbeutete bei Raubüberfällen Geld und Zahnspange

Gleich zweimal hat eine Bande von vier jungen Frauen am Samstag in Linz Passanten überfallen und ausgeraubt.Die Opfer wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Das Quartett konnte noch am selben Tag festgenommen werden. Dabei gestanden sie eine weitere Tat.

Es war Samstag gegen 5 Uhr früh, als die vier jungen Frauen aus Linz – zwei Österreicherinnen (16, 19), eine polnische Staatsbürgerin (19) und eine gebürtige Kroatin (21) – den ersten Raubüberfall des Tages begingen.

Opfer musste sich ausziehen

Am Linzer Hauptbahnhof sollen sie einen 21-jährigen Somalier mit einer zerbrochenen Glasflasche bedroht und ihn aufgefordert haben, seine Kleidung auszuziehen. Danach stahlen sie aus den Taschen der Kleidung Geld und ein Handy. Anschließend boxten sie den Somalier in den Bauch, eine Frau schlug ihm dazu ins Gesicht.

Der 21-Jährige, der dabei verletzt wurde, zeigte den Vorfall bei der Polizei an, woraufhin die Polizei eine Fahndung auslöste. Im Zuge dessen stieß eine Polizeistreife wenig später in der Bahnhofsgarage auf eine kleine Brandstelle, wo zuvor die geraubte Kleidung verbrannt worden war.

Die Bande hatte aber noch nicht genug: Nur eine halbe Stunde später beraubten sie an der Goethekreuzung eine Bulgarin aus Linz. Zuvor umzingelte und beschimpfte das Quartett die 26-Jährige, rempelte sie mehrmals heftig an, ehe sie ihr einen Eiskaffee sowie ihre Zahnspange, die das Opfer in einer Dose verwahrt hatte, entrissen.

Die Beschuldigten konnten wenig später von einer Polizeistreife im nahe gelegenen Volksgarten angetroffen werden. Bei einer Gegenüberstellung konnten sie eindeutig als Täterinnen des ersten Überfalls identifiziert werden und wurden festgenommen. Auch die Täterbeschreibung des zweiten Opfers passte genau auf die Frauen.

Im Zuge der Vernehmungen gestanden die vier auch einen früheren Überfall auf einen 27-Jährigen im Volksgarten: Nachdem sie ihn mit Schlägen und Tritten verletzt hatten, raubten sie dem Linzer einen Handystick aus dem Rucksack.

Nach Ermittlungen und Tatortbesichtigungen konnten den Verdächtigen weitere Straftaten wie Urkundenfälschung, Diebstähle und Suchtmitteldelikte nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft Linz ordnete die Einlieferung der vier Frauen in die Justizanstalt an.