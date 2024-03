Für viele Mütter ist es belastend, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen

Die Erfahrungen von 3.576 jungen Oberösterreicherinnen im Alter zwischen 18 und 35 Jahren flossen in die Ergebnisse der Studie ein, die das Instituts für Berufs- und Erwachsenenbildungsforschung (IBE) im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) durchführte. Daraus ergab sich, dass für 99 Prozent der Frauen die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben sehr oder eher wichtig sei. Eine von fünf der Befragten sei in dieser Hinsicht unzufrieden, wobei sich ein Unterschied zeigt, sobald die Frauen Kinder haben. Für zwei Drittel der berufstätigen Mütter ist es eine Belastung, Familie und Erwerbstätigkeit unter einen Hut zu bringen.

Neun von zehn Müttern arbeiten Teilzeit, wobei das häufigste Motiv dafür ist, die Kinderbetreuung mit der Arbeit vereinbaren zu können. Bei den Frauen ohne Kinder sind nur knapp ein Viertel (23 Prozent) nicht Vollzeit beschäftigt. Sie wählen diese Form der Anstellung, um mehr Zeit für persönliche Interessen und Hobbies, oder Aus- und Weiterbildungen zu haben. "Das liegt auch an den nicht zeitgemäßen Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen. Ein Viertel der Teilnehmerinnen arbeitet Teilzeit, weil es kein passendes Betreuungsangebot für ihre Kinder gibt", sagte Viktoria Reisinger, Büro für Frauen- und Gleichstellungspolitik in der AK OÖ, bei der heutigen Pressekonferenz.

Teilzeit kostet die Frauen in mehrerer Hinsicht: Die geringeren Löhne schlagen sich in niedrigeren Arbeitslosengeldern und kleineren Pensionen nieder. "Eine Teilnehmerin beschrieb in einer der offenen Kategorien der Studie, wie schwierig es für sie als Mutter sei, einen passenden Beruf zu finden. Das geringere Einkommen, das wegen einer Teilzeitbeschäftigung in Kauf genommen wird, muss dann die zusätzlichen Kinderbetreuungskosten decken. Es sei für sie unterm Strich eine Nullrunde", sagte Reisinger.

AK-Präsident Andreas Stangl fordert daher unter anderem "eine Ausbildungsoffensive für Pädagogen, weil nicht nur die Gebäude für die Kinderbetreuung gebraucht werden, sondern auch qualifiziertes Personal."

Differenz zwischen Wunsch und Realität

Auch in der partnerschaftlichen Aufteilung gibt es Diskrepanzen zwischen den Wünschen der Frauen und der gelebten Realität. Zwei Drittel der Studienteilnehmerinnen, die mit Partner und Kind in einem gemeinsamen Haushalt leben, wollen eine gleichteilige Kinderbetreuung. Das ist jedoch nur bei 21 Prozent auch tatsächlich der Fall. Dieser Anspruch, gleich viel beizutragen, erstreckt sich auch auf die finanziellen Aspekte. 59 Prozent der Frauen haben den Wunsch, gleich viel wie ihr Partner zum Familieneinkommen beizusteuern - das schaffen nicht einmal ein Drittel (29 Prozent). Ähnlich ist es im Haushalt, in dem sich fast drei Viertel (73 Prozent) eine "Halbe-Halbe" Aufteilung wünschen. Wie bei der Kinderbetreuung wird das ebenfalls nur bei 21 Prozent so praktiziert.

Rund ein Drittel der Teilnehmerinnen hatte bereits Kinder, 75 Prozent sind berufstätig, 61 Prozent arbeiten Vollzeit.

Autorin Lena Gattringer