Mit Fahndungsfotos sucht die Polizei nach mindestens zwei Frauen nach einer Serie von Bankomatkartendiebstählen. Die Verdächtigen sollen mehreren Personen die Bankomatkarte gestohlen haben und damit Bargeld abgehoben haben. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf 20.000 Euro, der jüngste Fall ereignete sich in Vöcklabruck. Mit der Bankomatkarte eines 67-jährigen Mannes sollen sie 3000 Euro erbeutet haben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Immer dasselbe Muster

Die Diebinnen gehen immer nach demselben Muster vor. Laut Polizei wählen sie bevorzugt Opfer älteren Semesters aus, die in den frühen Morgen- oder Vormittagsstunden in Lebensmittelgeschäften einkaufen. Die Täter spähen während des Bezahlens den PIN-Code aus und stehlen anschließend mit einem Trick die Karte, indem sie zum Beispiel die Personen an der Kasse ablenken, indem sie sie in ein Gespräch verwickeln oder nach Kleingeld fragen. Die Frauen heben umgehend größere Bargeldbeträge ab.

Nach dieser Frau fahndet die Polizei – sie bittet um Hinweise. Bild: Polizei

Laut Ermittlungen ist diese Tätergruppe in ganz Österreich unterwegs. Diebstähle nach derselben Vorgehensweise ereigneten sich unter anderem in Wels, Linz, Vöcklabruck, St. Georgen im Attergau, Gmunden, Pregarten, Vorchdorf und in Dornbirn in Vorarlberg. Die Polizei veröffentlichte nun Lichtbilder von zwei Frauen, die von Überwachungskameras aufgenommen wurden und die beiden beim Geldabheben zeigen.

Hinweise werden von der Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059133/4160-100 entgegengenommen.