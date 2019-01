"Frauen haben das gesunde Misstrauen, das sie brauchen"

LINZ. Nach der jüngsten Serie an Gewalttaten gegen Frauen warnt der Präventionsexperte der Polizei, Adi Wöss, vor Panikmache.

Nach den Frauenmorden in Niederösterreich und zuletzt in Wien sowie einer Vergewaltigung am Linzer Hauptbahnhof – die OÖNachrichten berichteten – sind viele Menschen verunsichert. "Dennoch sollte man nicht den Fehler begehen und die aktuellen Gewalttaten über einen Kamm scheren", sagt Adi Wöss, Leiter der Kriminalprävention im Landeskriminalamt, und warnt vor Panikmache.

Trotz der derzeitigen Häufung würden in Oberösterreich Gewalttaten gegen Frauen Einzelfälle bleiben. "Tatsächliche Übergriffe auf Frauen sind äußerst selten", sagt der Experte für Gewaltprävention.

Zivilcourage und Nachbarschaftshilfe seien bei uns stark ausgeprägtt. "Das stellen wir auch bei den zahlreichen Workshops fest, die wir in allen Teilen Oberösterreichs veranstalten." Pro Woche führt Wöss mit seinem Team durchschnittlich drei Schulungen zum Thema "Sicherheit im öffentlichen Raum" durch. "Viele Bürgermeister, Mieter- und Pensionistenorganisationen fragen bei uns an, um Gewalttaten gegen Frauen gezielt vorzubeugen – die Nachfrage ist groß."

Auch Christine Winkler-Kirchberger von der Mobbing- und Gewaltpräventionsstelle der Kinder- und Jugendanwaltschaft des Landes Oberösterreich verzeichnet jährlich etwa 1000 Beratungen. "Mädchen und Frauen, die Gewalt erleben, müssen ermutigt werden, sich Hilfe zu holen", sagt Winkler-Kirchberger. Je früher man ansetze, desto mehr würde sich dies bezahlt machen.

"Kein Kavaliersdelikt"

Oberösterreichs Kriminalpolizei arbeitet dabei eng mit dem Gewaltschutzzentrum sowie mit der Opferschutzeinrichtung "Weißer Ring" und den Frauenhäusern zusammen. "Das Netz gegen Gewalt in Oberösterreich ist gut ausgebaut. Frauen haben das gesunde Misstrauen, das sie brauchen", sagt der leitende Polizist Wöss. "Wir gehen offensiv an die Thematik heran, denn Gewalt ist und bleibt kein Kavaliersdelikt."

Indessen entstanden nach der Tötung einer 16-Jährigen in Wiener Neustadt Zweifel am Alter des Verdächtigen. Laut seinen Angaben ist der Syrer am 1. August 1999 geboren. Nun muss die Staatsanwaltschaft entscheiden, ob eine Altersbestimmung erforderlich ist. Diese hätte Auswirkungen auf die Zusammensetzung des Gerichtshofes und das Strafausmaß.

