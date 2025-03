Frauen, die alpine Geschichte schrieben

Pionierin Helma Schimke, in Seekirchen am Wallersee geboren, beim Klettern in ihrer Glanzzeit

Am 4. Februar 1943 wird dem polnischen Ehepaar Blaszkiewicz eine Tochter Wanda geboren. Das Mädchen wird eine ambitionierte Leichtathletin, unternimmt mit 18 erste Kletterversuche in der Hohen Tatra und wird in den Volleyball-Olympiakader für die Spiele 1964 in Tokio aufgenommen. Nach dem Studium arbeitet sie an der Technischen Universität Breslau und wird an ihrem Institut erstes Mitglied der Solidarnosc.