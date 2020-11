Frau tot in privatem Teich gefunden: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Ein tragischer Unfall dürfte sich in St. Peter am Hart zugetragen haben. Am Dienstag wurde in einem Teich eines Privathauses die Leiche einer 73-jährigen Frau gefunden. „Ein Bekannter der Frau hat sich, nachdem er die Frau nicht erreichen konnte, Sorgen gemacht und ist zum Privathaus gefahren. Dort hat er seine Bekannte leblos in einem Seerosenteich gefunden. Der Notarzt wurde unmittelbar verständigt, konnte jedoch leider nur noch den Tod der Frau feststellen“, sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried am Mittwoch auf OÖN-Anfrage.

„Aufgrund der äußeren Spurenlage gehen wir davon aus, dass die Frau auf einer relativ steilen Treppe, die zum Teich führt, ausgerutscht sein dürfte. Es wurde auf der Treppe ein Pantoffel gefunden“, sagt Ebner. Es sei davon auszugehen, dass die Frau bereits am Montag in den Teich gestürzt sein dürfte.

Eine Obduktion der Leiche wurde durch die Staatsanwaltschaft Ried angeordnet, ein Ergebnis steht noch aus. „Es gibt keine Hinweise auf Gewalteinwirkungen, daher gehen wir derzeit mit hoher Wahrscheinlichkeit von einem tragischen Unfall aus“, sagt Ebner.

Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried Bild: Scharinger