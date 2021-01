Frau starb bei Wohnungsbrand in Linz

Polizisten wurden kurz vor 10 Uhr zu dem Wohnungsbrand in die Keplerstraße beordert. Dort wurden sie von der 77-jährigen Schwester der 80-jährigen Wohnungsinhaberin erwartet. Mit deren Schlüssel gelangten die Beamten in die Wohnung, die Inhaberin lag regungslos am Boden. Die Beamten brachten die Frau ins Freie, und übergaben sie an die Rettungskräfte. Trotz eingeleiteter Reanimationsversuche konnte der Notarzt nur noch den Tod der 80-Jährigen feststellen.

Brandursache und Schadenshöhe standen Mittwochabend noch nicht fest. Die Ermittlungen wurden von der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Oberösterreich übernommen.