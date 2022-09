Frau nach Treppensturz im Koma: Sohn wurde angeklagt

Weil er seine Mutter vor etwa einem Jahr in einem Wohnhaus in Rohrbach die Treppe hinuntergestoßen haben soll, wurde nun ein 26-jähriger Mann von der Staatsanwaltschaft Salzburg angeklagt – wegen gefährlicher Drohung und Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen.

Der Mann war stark alkoholisiert, als er Ende August vergangenen Jahres mit seiner Mutter in einen Streit geriet. Er schlug sie und stieß sie die Treppe hinunter. Die Frau zog sich schwerste Schädelverletzungen zu – die OÖN berichteten.

Der 26-Jährige befand sich in Untersuchungshaft, nach einigen Monaten wurde er enthaftet. Dann habe er sich allerdings nicht an die Auflagen gehalten. Seit Mitte Juni sitzt er deshalb wieder in U-Haft. Ein Termin für den Prozess am Landesgericht Linz steht noch nicht fest. Für den Fall der Verurteilung drohen dem Mann bis zu zehn Jahre Haft.