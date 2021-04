Frau mit Taschenmesser bedroht: Täter flüchtig

Gegen 16:40 Uhr war das Opfer am Hauptplatz in Haid unterwegs. Plötzlich wurde sie von einem bislang unbekannten Täter mit einem Taschenmesser bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und ihrem Mobiltelefon aufgefordert. Daraufhin gab die Frau dem Täter 50 Euro und ihr Mobiltelefon. Anschließend flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung: Männlich, kräftige Statur, zwischen 180 und 190 cm groß, Stoppelglatze und ausländischer Dialekt, bekleidet mit schwarzer Jacke und schwarzer Hose.