Frau mit Messer attackiert und in Lkw versteckt: Prozess am Dienstag

Da er laut Gutachten an paranoider Schizophrenie leidet und nicht zurechnungsfähig ist hat die Staatsanwaltschaft die Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher beantragt. Wäre er zurechnungsfähig, würde man ihm einen Mordversuch zur Last legen. Der Mann war nach der Tat in Unterwäsche geflüchtet und hatte sich eine Woche lang in einem Planen-Anhänger versteckt.

Am 20. Juli hatte der damals 40-Jährige in Asten (Bezirk Linz-Land) mit einem Messer einmal auf seine 37-jährige Frau eingestochen und sie im Nackenbereich verletzt. Danach flüchtete er ohne Handy und in Boxershorts. Eines der Kinder alarmierte indes die Polizei. Das Opfer wurde in das Uniklinikum Linz eingeliefert, die Tatwaffe sichergestellt. Nur vom Täter fehlte zunächst jede Spur.

Der Kroate versteckte sich nach eigenen Angaben eine Woche lang in einem Planen-Anhänger, wo er nichts gegessen und nur Regenwasser getrunken habe, wie er behauptet. Als der Hunger unerträglich geworden sei, habe er sich aus seinem Versteck gewagt, ein Fahrrad geschnappt und sei ins Zentrum von Ebelsberg geradelt, gab der Geständige bei der Einvernahme an. Nachdem er nur Boxershorts und ein T-Shirt trug, war er einem Passanten aufgefallen, der die Polizei verständigte. Kurz darauf wurde er geschnappt und in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.