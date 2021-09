Frau lag tot in ihrer Wohnung in Ried

Eine 27-Jährige aus dem Bezirk Ried wollte am Donnerstagabend ihre 38-jährige Bekannte besuchen. Nachdem diese ihre Wohnungstür nicht öffnete und nur die zweijährige Tochter zu hören war, verständigte die Frau die Einsatzkräfte. Die Rieder Feuerwehr brach die Tür auf.

Die 38-Jährige lag tot in ihrer Wohnung. Die Zweijährige wurde in Begleitung einer Angehörigen in das Krankenhaus Ried gebracht. Die Leiche wird nun obduziert.