Frau Kürner, ein "Oldie" und eine Fahrt zum Meer

Sie habe weder eine Zeitvorgabe noch die Länge der Tagesetappen festgelegt, schickt Hermi Kürner voraus. Und das ist auch gut so. Schließlich will die Welser Pensionistin am Sonntag nächster Woche zu einer besonderen Tour aufbrechen: Mit ihrem 91 Jahre alten Mercedes Benz W15 möchte die rüstige 72-Jährige rund 4500 Kilometer von Linz nach Rumänien zum Schwarzen Meer fahren.