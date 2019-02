Frau in Vöcklabruck von abbiegendem Lkw überrollt

VÖCKLABRUCK. Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagvormittag in Vöcklabruck: Eine Fußgängerin wurde auf einem Schutzweg von einem abbiegenden Lkw-Fahrer überrollt und schwer verletzt.

Der Notarzt brachte die schwer verletzte Fußgängerin nach der Erstversorgung ins Krankenhaus. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der 49-jährige Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Wels-Land erlitt einen schweren Schock. Er war gegen 8.50 Uhr bei der Kreuzung der Gmundner Straße mit der B1 links Richtung Timelkam abgebogen. Als er die Fußgängerin bemerkte, leitete er eine Vollbremsung ein. Allerdings zu spät: Sie wurde vom Lkw erfasst und überrollt.

Nachdem der Kraftfahrer angehalten hatte, um Erste Hilfe zu leisten, fand er die Frau mit einem Fuß unter einem Reifen vor. Er befreite die Verletzte, indem er mit dem Lkw noch einige Zentimeter nach vorne rollte.

Unterdessen brachte ein Zeuge die Rettungskette in Gang. Eine Sanitäterin und ein Unfallchirurg, die zufällig an der Unfallstelle vorbeikamen, versorgten die schwer verletzte Iranerin bis der Notarzt an der Unglücksstelle eintraf.

Nach mehreren Unfällen, verursacht durch abbiegende Lkws, wird derzeit über verpflichtende Abbiege-Assistenten debattiert. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kommentare anzeigen »

Kommentare Dieses Thema kann nicht kommentiert werden.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema