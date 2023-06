Frau in Linz bedroht: Nicht der erste Zwischenfall

Ein Großaufgebot der Polizei mit Unterstützung der Sondereinheit Cobra war am Mittwoch in direkter Uni-Nähe in der Altenbergerstraße in Urfahr im Einsatz. Eine Frau hatte die Exekutive alarmiert, weil ihre Tochter (33) mit deren Partner (48) in Streit geraten sei, dabei sei eine Waffe im Spiel, hieß es. Beide Beteiligten befanden sich in der Wohnung, als die Beamten eintrafen. Beim Zugriff durch die Einsatzkräfte konnte der Mann festgenommen werden. Das war offenbar nicht die erste gewalttätige Auseinandersetzung. Erst vor zwei Wochen wurde die Frau von ihrem Partner mit einer Softgun-Waffe am Bein verletzt. Die Waffe wurde nun sichergestellt.

