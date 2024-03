Frau Hruby, wie wird man 105 Jahre alt?

„Darf ich das Foto zuerst sehen, bevor Sie das in die Zeitung geben? Ja, so schau ich aus – das passt!“ Ihre Schlagfertigkeit hat Frieda Hruby auch im Alter von 105 Jahren nicht verlassen. Am Sonntag feierte die Arbingerin, die seit elf Jahren im Seniorium Perg lebt, Geburtstag: mit Familie, einer Abordnung des Arbinger Musikvereins und Glückwünschen der Gemeinde.