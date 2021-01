Frau Holle legt nach: Schicken Sie uns Ihre Schneebilder!

Die weiße Pracht bleibt uns noch länger erhalten, denn eine Kaltfront zieht am Dienstagnachmittag übers Land und bringt neue Schneefälle mit sich. Seit den Mittagsstunden breiten sich Regen- und Schneefall von Westen her auf das Land aus. Zudem kommt lebhafter Westwind auf, der Spitzen bis 50 km/h erreichen kann.

Aufpassen heißt es im Straßenverkehr, denn es besteht die Gefahr von Glatteis durch gefrierenden Regen!

Auch am Mittwoch ziehen bei lebhaftem Westwind mit Spitzen um 50 km/h wieder vereinzelte Schneeschauer durch. Zwischendrin gibt es viele trockene, aufgelockerte Phasen mit kurzen Chancen auf Sonne. Dann kann sich der Winter wieder von seiner idyllischen Seite zeigen.

Die schönsten Fotos vom Schnee in Oberösterreich wollen wir auf nachrichten.at zeigen. Schicken Sie uns Ihre Winterbilder per E-Mail an online@nachrichten.at. Die besten werden in einer Bildergalerie veröffentlicht.

