Kronstorferin bemerkte zufällig Brand im Haus der Schwiegermutter

Eigentlich wollte die 60-Jährige am Sonntagvormittag mit ihrem Hund nur am Haus ihrer 84-jährigen Schwiegermutter vorbeispazieren, als sie einen hellen Schein im Eingangsbereich des Einfamilienhauses bemerkte. Sie läutete und sah, nachdem ihre Schwiegermutter geöffnet hatte, dass eine auf dem Kühlschrank im Vorhaus abgestellte Kerze Dekorationsmaterial in Brand gesetzt hatte. Sie brachte ihre Schwiegermutter sofort ins Freie, lief zurück ins Haus und löschte den Brand mit einem Kübel voll Wasser. Die alarmierte Feuerwehr Kronstorf musste keine Maßnahmen mehr treffen, der Brand war bereits gelöscht.

Die 84-Jährige hatte für ihren eineinhalb Wochen zuvor verstorbenen Gatten eine Kerze angezündet und auf dem Kühlschrank im Vorraum abgestellt.