Frau bei Raub angeschossen - zweiter Teenager verhaftet

Der brutale Raubversuch geschah am Sonntagabend. Die 63-Jährige war gerade mit ihrem Hund im Kirchdorfer Stadtpark spazieren, als ein vorerst unbekannter Jugendlicher von ihr Geld forderte. Schnell eskalierte die Situation. Der Jugendliche schoss mit einer Gaspistole mit Stahlkugeln mehrfach auf sein Opfer und verletzte es.

Gestern konnte ein 15-Jähriger aus Kirchdorf als Täter ausgeforscht werden. Und, wie die Polizei heute, Dienstag, bekannt gab, war auch ein16-jähriger Bursch aus Kirchdorf an dem Raubversuch beteiligt. Letzterer wird beschuldigt, die Tat gemeinsam mit dem hauptbeschuldigten 15-Jährigen geplant zu haben, er nahm aber kurz vor der Tat von deren Ausführung Abstand, wie es im Polizeideutsch heißt. Das heißt: er war nicht aktiv an dem Raubversuch beteiligt.

Teenager gestand weitere Raube

Bei der Festnahme der beiden konnte die Tatwaffe, eine Gasdruckpistole mit Stahlkugeln sichergestellt werden. Der 16-Jährige hatte während der Tat ein Messer mit, auch das wurde sichergestellt. Bei seiner Einvernahme gestand der 15-jährige Hauptbeschuldigte zusätzlich zu dieser Tat zwei weitere Raubdelikte, eines in Gallneukirchen und eines in der Linzer Altstadt. Die Ermittlungen dazu laufen. Auch der 16-Jährige zeigte sich geständig. Beide Beschuldigte wurden in die Justizanstalt Garsten eingeliefert.

Autor Andreas Kremsner Redakteur Online Andreas Kremsner

